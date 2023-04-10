



Что Беларусь хочет получить от Путина

На встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил : '"Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным), мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", - сказал президент.



Александр Лукашенко констатировал, что западные страны не выполняют и фактически растоптали договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Имелась в виду в том числе экономическая безопасность.



"Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?! - отметил белорусский лидер. - Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с Президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения - Беларуси и России, - посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".



"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии – прим. «Анадолу») безопасности, - заявил президент. - Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности".

