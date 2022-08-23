



Боррель против запрета на выдачу виз для въезда в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против предложения запретить гражданам

России въезд на территорию Евросоюза. «Запретить въезд всем россиянам - не очень хорошая идея», - сказал Жозеп Боррель на конференции в Испании. «Мы должны быть более избирательными», - приводит слова главы европейской дипломатии агентство Bloomberg в понедельник, 22 августа.



По словам Борреля, ЕС не должен открывать двери российским олигархам, но «есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации».



Запрет на выдачу виз российским туристам в масштабах всего ЕС был бы «хорошим инструментом», поддерживающим послание ЕС к России. Так считают

эксперты. Они отвергают утверждения о том, что запрет на выдачу виз повлияет на российских диссидентов, которые пытаются покинуть страну. «Визовая политика - это одно, а процедуры предоставления убежища - это другое. Так что между ними нет никакой связи. Вы можете использовать визовую политику или визовые рычаги как инструмент, не оказывая влияния на процедуру предоставления убежища», - отметила евродепутат Лена Дюпон (Lena Düpont), член комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, депутат от немецкой Христианско-демократической партии.



Вместе с тем, министры иностранных дел государств-членов ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце

августа. За полномасштабное введение запрета в связи с вторжением России в Украину выступают такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал к осторожности в осторожности в отношении широкого визового запрета.