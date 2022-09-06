



Кахана просит Беннета поддержать "А-Махане а-Мамлахти"

Бывший министр по делам религий депутат Кнессета Матан Кахана недавно попросил Нафтали Беннета, чтобы он поддержал новый союз "А-Махане а-Мамлахти", к которой Кахана недавно присоединился.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Беннет ранее поддержал выход Кахане из партии "Ямина", но, как отмечается, в настоящее время он отказывается открыто поддерживать "А-Махане а-Мамлахти" или любую другую партию, даже незаметно.



Более того на этой неделе Беннет уже заявил, что не собирается возвращаться в политику.