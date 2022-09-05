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Беннет не изменил свою позицию относительно выборов
05.09.2022 10:44 Алина Груднева

Беннет не изменил свою позицию относительно выборов

Нафтали Беннет не намерен баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет 

 
Об этом 5 сентября сообщили в его офисе.
 
"После десятилетия на политической арене, в течение которого он занимал посты министра экономики, образования, обороны и премьер-министра, он намерен отдохнуть от общественной жизни", — сказано в заявлении.
 
В его офисе уточнили, что год, во время которого Беннет возглавлял правительство, показал, что можно управлять страной при сотрудничестве между партиями с разными позициями. 
 
"Беннет призывает всех партийных лидеров проявить ответственность, умеренность, успокоить дискурс и не допустить, чтобы внутренние раздоры раздирали нашу страну изнутри", — добавили в заявлении.

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