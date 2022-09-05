



Беннет не изменил свою позицию относительно выборов

Нафтали Беннет не намерен баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет

Об этом 5 сентября сообщили в его офисе.

"После десятилетия на политической арене, в течение которого он занимал посты министра экономики, образования, обороны и премьер-министра, он намерен отдохнуть от общественной жизни", — сказано в заявлении.

В его офисе уточнили, что год, во время которого Беннет возглавлял правительство, показал, что можно управлять страной при сотрудничестве между партиями с разными позициями.

"Беннет призывает всех партийных лидеров проявить ответственность, умеренность, успокоить дискурс и не допустить, чтобы внутренние раздоры раздирали нашу страну изнутри", — добавили в заявлении.