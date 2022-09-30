



ЦИК Израиля отказался запретить исламистскую партию "Раам"

ЦИК Израиля отклонил просьбу общественников запретить исламистской партии "Раам" участие в выборах в Кнессет 25-го созыва. Правозащитники обвиняли "Раам" в том, что Исламское движение, основавшее партию, оказывает финансовую помощь ХАМАС и институтам палестинской автономии.



"Те, кто обвиняет "Раам" в финансировании террора, ведут ложную пропагандистскую кампанию в надежде разрушить нынешнюю коалицию", - сообщила пресс-служба партии.



Рассмотрение аналогичного запроса в отношении антисионистской арабской партии БАЛАД продолжается сегодня в ЦИК. Обе просьбы были поданы правыми общественными организациями.



Юридический советник главы правительства Гали Бахарав-Миара представила в ЦИК официальную справку, согласно которой обе арабские партии должны быть допущены до ближайших выборов. По мнению юрсоветника, нет оснований для законодательного запрета политической деятельности "Раам" и БАЛАД.



Баарев-Миара признала, что в программе партии БАЛАД содержатся антигосударственные и антисоциальные установки, противоречащие действующему законодательству.



"БАЛАД очень близка к тому, чтобы ее деятельность была полностью запрещена. Вместе с тем, БАЛАД в последние годы не предпринимает практических шагов для реализации установок, содержащихся в ее программе", - сообщила юрсоветник.