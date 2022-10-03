



Жители Газы переходят на солнечную энергию

В Газе из-за постоянных перебоев и дороговизны электроэнергии все больше людей переходят на солнечную энергию.

Об этом сообщает AFP.

Ясир аль-Хадж, который держит предприятие по разведению рыбы и ресторан морепродуктов The Sailor, сообщил журналистам, что инвестиции, которые он вложил в панели шесть лет назад, с лихвой окупились.

"Электричество — основа проекта. Мы полагаемся на него, чтобы снабжать рыб кислородом, а также качать воду из моря", - рассказал он.

По словам предпринимателя, десятки солнечных панелей помогли сэкономить деньги, которые пошли на ремонт предприятия. Если раньше

Хадж платил 150 тысяч шекелей в месяц за электричество, то теперь оно ему обходится в 50 тысяч.