



Volkswagen планирует выпустить еще 10 моделей электромобилей к 2026 году

Немецкий концерн Volkswagen заявил, что планирует представить еще 10 моделей электромобилей к 2026 году и сохраняет приверженность Китаю, где устоявшиеся иностранные бренды уступают позиции проворным местным конкурентам.



Volkswagen, который на протяжении десятилетий был самым продаваемым брендом пассажирских автомобилей в Китае, относится к числу крупных иностранных автомобильных брендов, доля которых на крупнейшем в мире автомобильном рынке сокращается, поскольку они отстают от китайских коллег в выпуске электромобилей. В 2022 году продажи Volkswagen упали на 3,6% до 3,18 млн автомобилей.



В феврале китайский производитель электромобилей BYD обогнал по продажам автомобили марки Volkswagen, став самым продаваемым брендом легковых автомобилей в Китае второй месяц подряд.



Ранее в этом году Volkswagen заявил, что намерен ускорить время вывода новых моделей на рынок с четырех лет до 2,5 лет в среднем, отчасти за счет дальнейшей локализации исследований и разработок для китайских моделей.