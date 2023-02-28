



Владельцы электромобилей в Израиле могут вздохнуть спокойно

Владельцы электромобилей могут вздохнуть спокойно: налог на проезд в электромобилях не включен в государственный бюджет. Это следует из закона о бюджете, одобренного правительством.



Согласно предложению, которое изначально было включено в закон о порядке налогообложения и должно было вступить в силу в 2026 году, владельцы электромобилей должны были платить дорожный налог в зависимости от километража в год.



С точки зрения министерства финансов, введение специального налога на проезд для электромобилей является разумным шагом - это связано с низкой ставкой налога на покупку, которой облагаются электромобили по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время на "обычные" автомобили с двигателями внутреннего сгорания (включая гибридные автомобили) взимается налог на покупку в размере 83%, из которого вычитаются суммы до 16 тысяч шекелей, определяемые в зависимости от уровня загрязнения, выбрасываемого автомобилем.



С другой стороны, электромобиль облагается налогом на покупку в размере 20%. В начале следующего года налог на покупку электромобиля составит 35% (повышение налога на покупку является результатом заранее определенной политики), а после 2024 года государство должно будет "рассчитать новый курс", то есть установить новую схему налога на покупку электромобилей и транспортных средств в целом.



Буквально на этой неделе министерство финансов опубликовало подробный документ, в котором министерство излагает соображения, которые, по его мнению, оправдывают введение налога на пассажиров, включая увеличение заторов и тот факт, что, по мнению министерства финансов, электромобиль в целом не является более чистым (производство электроэнергии вызывает загрязнение). Однако на практике, как уже упоминалось, налог на проезд убрали из закона о бюджете.



Однако важно отметить, что хотя сегодня налог на пассажиров не предусмотрен, у государства есть целых два года, чтобы разработать план для введения налога на любое новое транспортное средство, включая электромобиль. Работа по этому вопросу ведется правительственными министерствами, и недавно, по данным источников, близких к теме, проводилась экспертиза объема поездок и использования электромобиля правительственными учреждениями. То есть, в любом случае, разработка новой налоговой политики для электромобилей будет осуществлена в конце этого года.