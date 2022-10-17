



В Газе начался сезон сбора оливок

Министерство сельского хозяйства, управляемое ХАМАСом, объявило об официальном старте сезона сбора оливок в Газе.

По данным арабских СМИ, ожидается, что он будет хорошим.

Представитель министерства Адхам аль-Бассиуни сказал The New Arab, что в Газе около 43 тысяч га земли засажены оливковыми деревьями, 90% из которых плодоносны.

"Фермеры и землевладельцы смогут собирать около одной тонны оливок с каждого гектара. У них будет шанс восполнить потери, которые они понесли в предыдущие годы из-за кризисов с коронавирусом и изменения климата", - сказал он.

В прошлом году палестинские фермеры собрали только 60% урожая по сравнению с тем, что они могут собрать в этом сезоне.