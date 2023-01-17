



В 2022 году крипто-преступность достигла рекордного уровня в $20 млрд

Незаконное использование криптовалют в прошлом году достигло рекордного уровня в $20,1 млрд, поскольку резко возросло количество транзакций с участием компаний, попавших под санкции США.



Несмотря на то, что общий объем крипто-транзакций снизился, часть их, связанная с незаконной деятельностью, растет второй год подряд, сообщает Chainalysis.



Транзакции, связанные с организациями, находящимися под санкциями, увеличились более чем в 100 000 раз в 2022 году и составили 44% от незаконной крипто-деятельности в прошлом году.



В 2022 году США также ввели санкции против крипто-миксеров Blender и Tornado Cash, которые, по их словам, использовались хакерами для отмывания миллиардов долларов, полученных в результате киберпреступлений.



В прошлом году объем украденных криптовалют вырос на 7%, однако объемы других незаконных криптовалютных операций снизились.