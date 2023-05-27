



Управление инноваций предупредило об экономических проблемах судебной реформы

Управление по инновациям Израиля опубликовало документ с изложением позиции (“Озабоченность по поводу распада израильских высоких технологий в связи с мировыми событиями и возможные направления действий”), в котором комментируются проблемы, стоящие перед израильским сектором высоких технологий. Они варьируются от инфляции до войны на Украине и неопределенности в израильской судебной системе. Документ с изложением позиции составлен дипломатическим языком, но содержит громкие предупреждения о “неопределенности”, связанной с предложениями по судебной реформе.



Управление по инновациям известно тем, что помогает финансировать проекты для различных израильских предприятий. К ним относятся начинающие предприниматели, молодые стартапы, растущие компании, промышленные корпорации и другие. Гранты обычно составляют до 50% и даже до 100%. Компании, работающие в сфере развития, могут получить дополнительные гранты в размере от 10% до 25%. Финансирование занимает до 75% в секторах меньшинств, ультраортодоксов и женщин.



Согласно отчету, инвестиции в израильские высокие технологии в первом квартале 2023 года составили около 1,7 миллиарда долларов, что является самым низким показателем с 2019 года. Акции высокотехнологичных компаний на Тель-Авивской фондовой бирже с начала года не менялись, в то время как NASDAQ входит в топ-100 компаний. выросли примерно на 20%.



По данным Управления, “1-й квартал 2023 года характеризовался ускоренными процессами внесения изменений в структуру судебной системы и взаимоотношений между тремя органами власти в Государстве Израиль – законодательной, исполнительной и судебной. Ожидание этих изменений создало очень высокую неопределенность в отношении статуса судебной власти в отношении как гражданских, так и деловых аспектов, которые взаимосвязаны, и, следовательно, также неопределенность в отношении стабильности институционального управления в Израиле.



По информации управления, нестабильность создает впечатление неуверенности и снижает жизнеспособность инвестиций в Израиле.



“В свете этих вещей есть серьезные опасения, что Израиль вскоре будет отрезан от мировых тенденций движения капитала, и его доля венчурного капитала может уменьшиться”, – говорится в документе..



До 2023 года большинство стартапов создавалось в Израиле. В феврале из-за неопределенности и рисков для израильской деловой среды и предпринимателей тенденция изменилась, и в первом квартале 2023 года в случае невыполнения обязательств в первом квартале 2023 года теперь необходимо создавать стартапы за рубежом. По оценкам Управления, в первом квартале 2023 года от 50% до 80% стартапов было создано за границей израильскими предпринимателями. Управление ожидает, что “абсолютное большинство” стартапов в ближайшее время будет создано за границей – более 80%.



Управление считает тенденцию к созданию компаний за границей тревожной из-за ее потенциального будущего влияния на экономический рост Израиля, занятость, производительность и налоговые поступления. Высокие технологии вносят основной вклад в рост Израиля – около 25% объема производства израильского бизнеса. Регистрация за границей может быстро повлиять на местонахождение интеллектуальной собственности и соответствующих налоговых платежей, руководителей, финансовых и других услуг, маркетинга, операций и производства.



Управление считает, что неопределенность должна быть уменьшена “путем разрешения политико-правового кризиса как можно раньше”. Кроме того, следует обновить “Закон ангелов”, предоставляющий налоговые льготы инвесторам, и стимулы для интеллектуальной собственности, зарегистрированной в Израиле.



