



Турция получила "последнее предупреждение" от США

Бывший торговый хаб России - Турция, которая не стыдилась зарабатывать на войне, увеличив товарооборот с русскими вдвое. Одной рукой Турция помогала Украине, а другой подписывала договора с Москвой.



Но вот, с начала 2024 года, турецкие банки блокируют платежи из России, пишет Ekonomim. Потоки платежей по торговым сделкам практически остановились. Теперь турки не принимают от русских ни рубли, ни лиры.



А некоторые банки аннулировали уже одобренные транзакции, ссылаясь на то, что сделки касаются “запрещенных товаров.

Теперь россияне не могут проплатить ни турецким химическим компаниям, ни заводам автодеталей, также под блокадой оказались производители одежды и обуви.



Ситуация изменилась после того, как в Турцию прилетел Энтони Блинкен. В ходе своего визита он обсудил с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом “санкции и экспортный контроль”, а также их обход. В конце ноября прошлого года, в Анкару летал замминистра финансов США Уолли Адейемо, ответственный за контроль санкционной политики. Bloomberg сообщает, что именно тогда, Адейемо привез “последнее предупреждение” турецким компаниям.