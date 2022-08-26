



Турция объявила о приостановке строительства АЭС "Аккую" российской компанией

Строительство атомной станции "Аккую" стоимостью $20 млрд остановилось "из-за нынешней позиции россиян", заявил главный подрядчик по строительству АЭС, турецкая компания IC Holding. Из-за проблемы в ситуацию пришлось вмешиваться даже президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, рассказал местному изданию Haberturk член совета директоров IC Holding Мурат Джеджен.



Из 25 000 работников, занятых на строительстве АЭС общей мощностью 4800 МВт, около 80% – это сотрудники турецкой IC, пишет Bloomberg.



АЭС строится по проекту "Росатома". Его дочерняя компания Akkuyu Nukleer (генеральный заказчик, инвестор проекта и владелец станции после запуска) в июле неожиданно решила сменить подрядчика. Контракт с турецкой IC Holding был аннулирован, Akkuyu Nukleer заменила ее на зарегистрированную в Турции компанию TSM Enerji, принадлежащую трем российским фирмам.



"Росатом" объяснил смену подрядчика тем, что для будущих работ нужны "специализированные умения в строительстве ядерных объектов, необходимые для обеспечения качества работ с целью выполнения сроков".



IC в ответ назвала аннулирование контракта незаконным и пригрозила подать иск в арбитражный суд Лондона и турецкий суд.



Российская TSM – компания с ограниченной ответственностью, неспособная завершить работы, является риском нарушения стандартов ядерной безопасности, заявила турецкая IC.



С тех пор прошло три недели, и Джеджен сказал Haberturk: ​​“Мы прекратили работу, все остановилось. Мы ничего не делаем”.



Первый из четырех реакторов станции планировалось запустить в эксплуатацию в 2023 году.



Эрдоган встречался с Путиным в Сочи 5 августа, и строительство АЭС "Аккую" было среди обсуждаемых вопросов, пишет Bloomberg. Через четыре дня Эрдоган прибыл на станцию, пообщался там с менеджерами "Росатома", но никаких заявлений после этого сделано не было.