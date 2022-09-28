



Свободная торговля с Южной Кореей: чего ждать Израилю

Заключенное между Израилем и Южной Корее соглашение о свободной торговле вступит в силу 1 декабря.



Это первое соглашение о свободной торговле Израиля с азиатской страной, сообщает Globes.



Как ожидается, когда соглашение начнет действовать, будут взаимные снижения таможенных пошлин на товары, а также меры по облегчению торговли в других сферах, таких как услуги, инвестиции и стандарты.



Кроме этого, будет отменена 7%-я пошлина на ввоз автомобилей из Южной Кореи. Также, когда соглашение вступит в силу, более 95% израильского экспорта в Южную Корею будут освобождены от таможенных пошлин. Выгода для экспортеров и экономия для импортеров и потребителей оцениваются в 500 миллионов шекелей в год.



"Соглашение даст израильским компаниям, работающим на корейском рынке, конкурентное преимущество, и, как ожидается, увеличит и диверсифицирует израильский экспорт в Корею и поощрит корейские инвестиции в израильский рынок", - заявили в Управлении внешней торговли министерства экономики.



Отмечается, что в 2021 году объем торговли товарами и услугами между двумя странами составил 3,5 миллиарда долларов.