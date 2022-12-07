



Сунак и Байден договорились увеличить поставки газа из США в Британию

Президент США Джо Байден и глава британского правительства Риши Сунак договорились об увеличении экспорта газа из США в Великобританию в рамках совместных усилий по уменьшению счетов за коммунальные услуги и ограничению влияния России на поставки энергоресурсов на Запад.



Стороны объявили о партнерстве по энергетической безопасности и доступности. Также они создали совместную группу действий, возглавляемую представителями Вестминстера и Белого дома с целью уменьшения глобальной зависимости от российских энергоносителей.



Британия не зависела от больших объемов российского газа до вторжения в Украину, но страдала от сильного роста цен, поскольку европейские соседи конкурировали за поставки, торопясь заполнить свои газохранилища.



По соглашению, США намерены более чем вдвое увеличить объем сжиженного природного газа, экспортируемого в Британию, по сравнению с 2021 годом.



Две страны также намерены сотрудничать для ускорения "зеленых" инициатив, таких как декарбонизация аэрокосмической промышленности, стимулируя рынок электромобилей и развитие энергоэффективных устройств. Также они планируют продолжать сотрудничество в области ядерной энергии и улавливания водорода и углерода.



Британское правительство заявило, что в рамках договоренности с США они стремятся экспортировать по меньшей мере 9-10 миллиардов кубических метров газа в течение следующего года через терминалы Великобритании.