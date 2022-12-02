



Страшные цифры: Всемирный банк подсчитал стоимость восстановления Украины

После ударов России по энергетической инфраструктуре Украины уже очевидно, что стоимость восстановления Украины превысит ранее прогнозируемые суммы. Такое заявление сделал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Reuters.



По его словам, прогнозируемые затраты на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно вырастут".



Он также отметил, что учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогостоящей, стоимость восстановииельных работ будет огромной. "Суммы ошеломляют. Это изматывающая война, и она очень разочаровывает", - сказал президент Всемирного банка.



Он также напомнил, что Всемирный банк выделил Украине 18 миллиардов долларов, большая часть которых поступила из США и Европы.