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Стоимость российской нефти Urals рухнула ниже "потолка" цен
09.12.2022 18:53 Ольга Белозерова

Стоимость российской нефти Urals рухнула ниже "потолка" цен

Стоимость российской нефти марки Urals обвалилась до 43,73 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Argus Media за 7 декабря, которые приводит Bloomberg.

Как отмечается, после того как Россия потеряла европейский рынок, основными покупателями нефти Urals стали Китай и Индия, поэтому цена на российскую нефть должна быть снижена, чтобы конкурировать с другими поставщиками.

При этом стоимость нефти Urals упала ниже "потолка" цен на российскую нефть, который был введен западными странами на уровне 60 долларов за баррель.

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