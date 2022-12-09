



Стоимость российской нефти Urals рухнула ниже "потолка" цен

Стоимость российской нефти марки Urals обвалилась до 43,73 долларов за баррель.



Об этом свидетельствуют данные Argus Media за 7 декабря, которые приводит Bloomberg.



Как отмечается, после того как Россия потеряла европейский рынок, основными покупателями нефти Urals стали Китай и Индия, поэтому цена на российскую нефть должна быть снижена, чтобы конкурировать с другими поставщиками.



При этом стоимость нефти Urals упала ниже "потолка" цен на российскую нефть, который был введен западными странами на уровне 60 долларов за баррель.