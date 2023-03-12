



S&P снизил кредитный рейтинг Nissan до "мусорного" уровня

Во вторник S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Nissan Motor Co Ltd до уровня "мусорного", заявив, что доходы японского автопроизводителя останутся слабее, чем предполагалось ранее, учитывая перспективы еще одного сложного периода в 2023 году.



S&P понизило рейтинг Nissan на одну ступень до BB+ с BBB-, говорится в заявлении, что опустило его ниже инвестиционного уровня.



Однако прогноз по рейтингу был назван "стабильным" на основании ограниченного риска снижения прибыльности и ожиданий того, что базирующийся в Йокогаме автопроизводитель будет придерживаться консервативной финансовой дисциплины и прочного баланса.



"Показатели деятельности компании были вялыми на протяжении более чем трех лет", - говорится в заявлении рейтингового агентства, добавляя, что "влияние глобальных сбоев в цепочке поставок ключевых автомобильных компонентов, вероятно, сохранится в 2023 году".



"Кроме того, во второй половине года мы ожидаем, что снижение спроса на новые автомобили в США и Европе окажет давление на цены продаж", - говорится в сообщении.