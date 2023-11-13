



СМИ: США выкупили у Иордании десятки Gepard

Соединенные Штаты Америки выкупили у Иордании десятки самоходных зенитных установок Gepard.



Об этом говорится в материале нидерландской ежедневной газеты De Telegraaf.



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Уточняется, что Вашингтон выкупил 60 Gepard, чтобы передать их в дальнейшем Украине в рамках военной помощи.



По словам источников, десятки зенитных установок обошлись Штатам в 110 млн евро. Другие подробности не раскрываются.