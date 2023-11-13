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СМИ: США выкупили у Иордании десятки Gepard
13.11.2023 16:56 Алина Груднева

СМИ: США выкупили у Иордании десятки Gepard

Соединенные Штаты Америки выкупили у Иордании десятки самоходных зенитных установок Gepard.

Об этом говорится в материале нидерландской ежедневной газеты De Telegraaf.

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Уточняется, что Вашингтон выкупил 60 Gepard, чтобы передать их в дальнейшем Украине в рамках военной помощи.

По словам источников, десятки зенитных установок обошлись Штатам в 110 млн евро. Другие подробности не раскрываются.

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