СМИ: США выкупили у Иордании десятки Gepard
Соединенные Штаты Америки выкупили у Иордании десятки самоходных зенитных установок Gepard.
Об этом говорится в материале нидерландской ежедневной газеты De Telegraaf.
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Уточняется, что Вашингтон выкупил 60 Gepard, чтобы передать их в дальнейшем Украине в рамках военной помощи.
По словам источников, десятки зенитных установок обошлись Штатам в 110 млн евро. Другие подробности не раскрываются.