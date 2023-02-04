



Shell продает свою долю в совместной с российским Газпромом компании

Энергетический гигант Shell обнародовал информацию о продаже 50% своей доли в российской компании "Газпром нефть", занимающейся разработкой месторождений в Сибири. В компании добавили, что завершение сделки зависит от получения ряда разрешений в России.



Shell также заявила, что контракты на покупку российского газа и нефтепродуктов завершились в конце 2022 года. Прекращены все долгосрочные закупки нефти из России сторонними организациями.



Для справки: Shell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, действующая в более чем 70 странах мира и насчитывающая более 80 тыс. сотрудников.

