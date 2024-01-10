



Россия пыталась оснастить свой теневой флот флагами Камеруна

Объединенные Арабские Эмираты запретили проход через свои воды судам под флагом Камеруна, об этом сообщает агентство Bloomberg.



Россия неплохо прошла 2023 год. Война, санкции - все это мало коснулось прибыли, которую получила Москва за торговлю ресурсами. Рекордных 600 трлн долларов получил Путин, которого якобы обложили запретами.



Огромный теневой флот РФ под разными флагами вывозит свою нефть на продажу. Так из последних манипуляций русских обнаружились попытки выйти в море под флагами Камеруна. Об этом узнали в Арабских Эмиратах, и в одно мгновенье появляется указ о запрете прохода судов под флагами Камеруна через воды ОАЭ.



В прошлом году Камерун был отмечен как страна высокого риска, и суда этой страны вряд ли пройдут проверку в любом порте цивилизованной страны.



Было выявлено, что из 14 таких “камерунских судов” 11 осуществили провоз нефти за последние 12 месяцев.



