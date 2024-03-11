



Ричард Брэнсон "рассчитывает на выплату 650 млн фунтов стерлингов"

По оценкам, Ричард Брэнсон получит до 650 млн фунтов стерлингов от потенциального поглощения его банка Virgin Money компанией Nationwide.



На прошлой неделе оба кредитора объявили о том, что Nationwide согласовала условия поглощения Virgin Money за 2,9 млрд фунтов стерлингов, в результате чего будет создан второй по величине в Великобритании поставщик ипотечных и сберегательных кредитов, а акционеры получат 220 пенсов за акцию Virgin Money.



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По предварительному соглашению Брэнсон должен получить от Nationwide "вознаграждение за выход" в размере не менее 250 миллионов фунтов стерлингов сверх оценки в 400 миллионов фунтов стерлингов его 14,5-процентной доли в Virgin Money.



Газета Sunday Times сообщила, что Брэнсон получит 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве гонорара за каждый год использования бренда Nationwide, а затем не менее 250 миллионов фунтов стерлингов по окончании сделки.

