



Резкое повышение цен в Катаре из-за чемпионата мира

Жители Катара, где эмигрантов в девять раз больше, чем местных жителей, говорят, что растущий спрос на аренду жилья из-за приезда 1,2 миллиона болельщиков на Чемпионат мира по футболу позволил арендодателям в кратчайшие сроки поднять арендную плату более чем на 40%, вынуждая арендаторов собирать вещи и съезжать.



Правительство Катара признало “повышенный спрос на жилье” и призвало арендаторов, которые считают, что с ними поступили несправедливо, подать жалобу в правительственный комитет по арендным спорам.