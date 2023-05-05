



Рекордные поставки: прибыль Porsche в первом квартале выросла на 25%

Рентабельность продаж люксового автопроизводителя Porsche в первом квартале была на уровне прошлого года и составила 18,2%, но выручка и операционная прибыль подскочили на четверть после того, как поставки автомобилей достигли рекордного уровня.



Автопроизводитель, который сообщил о росте поставок на 18% в первом квартале, чему способствовал значительный рост в Китае, подтвердил свои цели на 2023 год - достичь рентабельности продаж на уровне 17%-19% при выручке в 40-42 млрд евро.



Операционная прибыль подразделения финансовых услуг снизилась до 86 млн евро со 102 млн евро ранее, что компания объяснила оценкой хеджирования процентных ставок и деривативов, а также влиянием роста процентных ставок на финансовые продукты.