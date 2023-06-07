



Реформа оплаты труда в госсекторе ожидает соглашения Казначейства и Гистадрута

В принятом государственном бюджете скрыта тихая революция в структуре оплаты труда в государственном секторе. Сегодня зарплатные ведомости сотен тысяч сотрудников представляют собой лоскутное одеяло из дополнений и архаичных компонентов, накопленных за годы, которые сделали оплату труда в государственном секторе громоздкой и жесткой. Реформа, внесенная Департаментом заработной платы и трудовых договоров Министерства финансов в Закон об экономических договоренностях, сопровождающий бюджет, закладывает основу для устранения исторических искажений в оплате труда.



Первое, что нужно решить, это скидки на транспортные средства, которые в текущей модели стимулируют сотрудников ездить на работу на личных автомобилях. Около 80% сотрудников государственных министерств и 40% сотрудников местных органов власти в настоящее время имеют право на ежемесячное пособие, которое в среднем составляет около 2500 шекелей. Те, кто не ездит на автомобиле и предпочитает ездить на работу на более экологически чистом общественном транспорте или на велосипеде, фактически оштрафованы на сумму более 2000 шекелей из их месячной заработной платы.



В течение многих лет Министерство финансов стремилось отменить эту дискриминацию в оплате труда, которая способствует увеличению пробок на дорогах и переполнению парковок. Отмена проблемной практики и замена ее чем-то более разумным может привести к возникновению крупного долга перед работниками с необеспеченными пенсиями. Если эта составляющая зарплаты не будет зависеть от наличия автомобиля, а будет предоставлена ​​всем, работники с нефондируемой пенсией, выплачиваемой из государственного бюджета, смогут требовать, чтобы она была отражена в их заработной плате для целей исчисления пенсии (скорее чем классифицируется как возмещение расходов). Изменение коснется только тех, кто выйдет на пенсию в будущем, а не нынешних пенсионеров.



Реформа позволит отделить новые условия оплаты труда от пенсионных выплат и назначать доплаты работникам, не беря на себя огромных обязательств. Теперь можно будет определить, что определенные компоненты заработной платы не будут включены в определяющую заработную плату для целей расчета пенсий. Министерство финансов и Гистадрут смогут достичь договоренностей такого рода только в отношении новых компонентов заработной платы. Если расходы на автомобиль перевести в фиксированную часть зарплаты, то ее можно будет исключить из расчета ненакопительной пенсии.



Исследование, проведенное главным экономистом Министерства финансов в 2021 году, показало, что составляющая расходов на транспортные средства в заработной плате бюджетников привела к тому, что 52% домохозяйств, в которых кто-то работал в государственном секторе, содержали две машины по сравнению с 27,7% домохозяйств, в которых не было госслужащих, и к увеличению на 18% вероятности того, что поездка на работу будет осуществляться на личном автомобиле. Исследование охватило около 370 000 человек, работающих в государственных министерствах, что составляет около половины занятых в государственном секторе. В отчете Центра исследований и информации Кнессета говорится, что скидки на транспортные средства составляют 17,5 миллиардов шекелей в год.



В предыдущие годы Гистадрут выступал против подобных инициатив, но теперь, в принципе, поддержал, поэтому реформа прошла без протестов против нее. Но как именно это будет реализовано? По этому поводу есть разногласия.



По мнению Гистадрута, превращение надбавки за расходы на автомобиль в своего рода общую надбавку к поездкам означает, что любой, кто до настоящего времени имел бы право на скидку на расходы на автомобиль, но не имел автомобиля или водительских прав и, следовательно, не получил надбавку, теперь должны наравне со своими коллегами получать ежемесячную надбавку в размере 2000-3000 шекелей. Таких людей в государственном секторе немного, но их достаточно, чтобы вызвать рост расходов на заработную плату на несколько сотен миллионов шекелей.



В Минфине видят иначе. По его мнению, те, кто до сих пор не получил надбавку за транспортное средство, не обязательно получат деньги в соответствии с новым режимом. Министерство стремится создать основу, созданную реформой, не увеличивая расходы более чем на несколько миллионов шекелей. В нем говорится, что даже сегодня каждое государственное агентство получает ассигнования на скидки на транспортные средства, так что не все сотрудники могут воспользоваться своими правами, и оно не хочет превышать этот порог.



Министерство финансов имеет в виду механизм, в соответствии с которым компенсация будет включать командировочную составляющую, рассчитываемую в соответствии с расстоянием, которое каждый работник преодолевает на работу, независимо от вида транспорта. Текущие надбавки не будут затронуты; даже работнику, который живет недалеко от работы, не будет уменьшена сумма, которую он получает за проезд. Это может привести к дополнительным расходам государственного бюджета за счет увеличения выплат работникам, которые ездят на работу в дальние поездки.



В более долгосрочной перспективе инвестиции в реформу могут окупиться, если она действительно сократит количество рабочих часов, потерянных из-за пробок на дорогах, и уменьшит загрязнение воздуха, факторы, которые, по подсчетам Министерства финансов, обходятся экономике в миллиарды шекелей недополученной продукции. Это без учета десятков тысяч парковочных мест, которые государство субсидирует или обеспечивает само.

Сейча требуется коллективный договор между Министерством финансов и Гистадрутом. Но это не обязательно должно быть всеобъемлющее соглашение, охватывающее всю государственную службу. Теперь, когда правовая база создана, Минфин может дождаться подходящего момента и выбрать отдельные министерства и ведомства, подходящие для пилотных схем.



В настоящее время директор Министерства финансов по заработной плате и трудовым соглашениям Эфи Мальчин и председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид заняты доработкой деталей рамочного соглашения о повышении заработной платы в государственном секторе. Только после того, как это соглашение будет подписано, стороны смогут приступить к реформе.



Тогда есть вопрос бюджета. В бюджете на 2023–2024 годы не предусмотрены средства на выплату каждому эквивалента пособия на транспортное средство. В Гистадруте считают, что средства могут поступать из бюджетов Минприроды, Минтранса и, возможно, других социальных бюджетов, поскольку декларируемая цель реформы – убрать с дорог тысячи автомобилей.



Реальное решение, которое могло бы преодолеть разрыв между взглядами Гистадрута и Минфина, заключается в “мелких деньгах”, отложенных в рамочном соглашении для решения проблем. Денежные средства не такие уж мелкие и оцениваются в 2,5-3 миллиарда шекелей за пять лет. Когда Министерство финансов и Гистадрут приступят к запуску пилотных схем по отмене существующего механизма расходов на автомобили, эти деньги могли бы профинансировать компромисс между Гистадрутом и его требованием дополнительных сотен миллионов шекелей и желанием Министерству финансов, чтобы избежать увеличения расходов.