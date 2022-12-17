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Представлен девятый пакет санкций ЕС против России: список
17.12.2022 00:29 Алина Груднева

Представлен девятый пакет санкций ЕС против России: список

Евросоюз обнародовал девятый пакет санкций, введенный 16 декабря против России.

 
В список попали все виды ВС РФ. Запрещено любое взаимодействие с российскими военными.
 
Также под новыми санкциями ЕС оказались парламентские партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". Помимо прочего, в списке оказались 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации РФ, 20 членов Конституционного суда РФ.
 
Кроме того, санкции введены в отношении министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и образования Валерия Фалькова, министра культуры Ольги Любимовой.
 
В девятом пакете также оказались Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов, Дальневосточный банк, Роскомнадзор и семеро российских губернаторов.
 
 

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