



Пакистан намерен получить $6 млрд в рамках новой кредитной программы МВФ

Пакистан планирует обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) за новым кредитом в размере не менее 6 миллиардов долларов, чтобы помочь новому правительству погасить миллиардные долги в этом году, сообщило в четверг агентство Bloomberg News со ссылкой на пакистанского чиновника.



Страна будет пытаться договориться с МВФ о расширенном кредитном механизме, говорится в сообщении, добавляя, что переговоры с мировым кредитором, как ожидается, начнутся в марте или апреле.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Прошлым летом Пакистан избежал дефолта благодаря краткосрочной программе спасения Международного валютного фонда, но срок действия программы истекает в следующем месяце, и новому правительству придется вести переговоры о долгосрочном соглашении, чтобы сохранить стабильность экономики с капиталом в 350 миллиардов долларов.



Перед получением помощи страна должна была принять ряд мер, требуемых МВФ, включая пересмотр бюджета, повышение базовой процентной ставки и цен на электроэнергию и природный газ.



Сотрудники МВФ продолжают диалог с властями о необходимых долгосрочных реформах, заявил представитель фонда, добавив, что фонд готов, если поступит запрос, оказать поддержку правительству после выборов в рамках нового соглашения для решения текущих проблем Пакистана.

