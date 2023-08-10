



Обнаружение утечек воды при помощи ИИ: стартап привлек $35 млн

Израильский стартап Wint, разрабатывающий технологию обнаружения утечек воды с помощью ИИ, привлек 35 млн долларов в ходе последнего раунда финансирования.



Среди инвесторов оказались европейский фонд климатических технологий Inven Capital и нью-йоркская частная инвестиционная компания Insight Partners.



Также в этом раунде финансирования участвовали азиатский инвестор в сфере недвижимости Taronga Ventures и другие компании, ориентированные на технологии, связанные со строительством.



Таким образом, израильский стартап получил стратегический доступ к новым рынкам. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности 60 млн долларов.



Wint использует искусственный интеллект для обнаружения и устранения утечек воды в режиме реального времени, чтобы предотвратить повреждение водопроводов во время строительных работа, в коммерческих и жилых зданиях.



Интеллектуальный водомер размещается в трубопроводных системах. С помощью специальной программы отслеживается и анализируется использование воды, а также равномерность потока для обнаружения прорыва трубы или утечки. Оповещения об аномалиях отправляется в режиме реального времени.



Система интеллектуальных данных также предоставляет подробную аналитику, отчеты и информацию для мониторинга потока и потребления воды, чтобы сократить расходы ресурса.