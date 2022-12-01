



NFT -инвестор Animoca Brands собирается основать фонд метавселенной на $2 млрд

Инвестор в NFT и игры Animoca Brands планирует создать фонд на $2 млрд для инвестиций в развитие метавселенной, сообщил соучредитель компании Ят Сиу.



Сиу сказал, что Animoca Brands представит новый фонд под названием Animoca Capital и планирует сделать первые инвестиции в следующем году. Основное внимание фонда "будет сосредоточено на правах цифровой собственности", добавил он.



Animoca Brands является одним из ведущих инвесторов в NFT, блокчейн-игры и компании, связанные с метавселенной, и ее поддерживают такие компании, как сингапурский государственный инвестиционный фонд Temasek.



Возможно, наиболее заметным среди инвестиций Animoca в метавселенную является The Sandbox, многопользовательская онлайн-игра, в которой пользователи строят, владеют, торгуют или зарабатывают активы в форме NFT. Animoca является мажоритарным акционером этой платформы.