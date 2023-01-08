



Налог на одноразовую посуду снизил ее потребление на 36%

Налог на одноразовую посуду, который теперь собираются отменить, оказался эффективным. Это следует из данных Stornext, полученных изданием "Калькалист". В период с ноября 2021 года (дата вступления налога в силу) по октябрь 2022 года потребление одноразовой посуды снизилось в среднем примерно на 36%.



В ноябре и декабре 2021 года, в первые два месяца после вступления налога в силу, наблюдалось снижение покупок одноразовой посуды примерно на 60% по сравнению с двумя месяцами, предшествовавшими введению налога (сентябрь и октябрь 2021 года). Было ясно, что это резкое снижение, отражающее огромные запасы домашних хозяйств в октябре в рамках подготовки к введению налога (в октябре наблюдалось увеличение покупок на 20% по сравнению со среднемесячными показателями в другие месяцы 2021 года). Было также высказано предположение, что население привыкнет к новой цене позже в этом году.



Однако "Калькалист" теперь публикует данные за год, показывающие, что налог действительно оказал последовательное влияние на поведение потребителей. Данные компании Storenext отражают все одноразовые продукты, на которые распространяется налог, и показывают, что за 11 месяцев, в течение которых действовал налог (с ноября 2021 года по октябрь 2022 года), среднемесячное одноразовое потребление было на 34% ниже по сравнению с десятью месяцами, предшествовавшими введению налога. Если отбросить сезонность и сравнить только одинаковые месяцы (январь-октябрь 2021 года против января-октября 2022 года), то среднее падение будет еще более резким и составит 36%.