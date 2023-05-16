



Минфин понизил прогноз экономического роста на фоне падения госдоходов

Министерство финансов урезает свой прогноз экономического роста на этот и следующий год на фоне прогнозов снижения государственных доходов.



После положительного роста на 6,5% в 2022 году, когда Израиль уверенно вышел из кризиса COVID-19, министерство теперь прогнозирует рост на 2,7% в 2023 году и 3,1% в 2024 году — по сравнению с его январскими оценками в 3% и 3,2% соответственно. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году мировая экономика вырастет на 2,8%.



Министерство финансов обновило свои макроэкономические прогнозы, поскольку правительство стремится принять предложенный двухлетний государственный бюджет на 2023-2024 годы до 29 мая.



Министерство финансов ожидает, что Израиль соберет 463,6 млрд шекелей государственных доходов (от налогов и других доходов) в 2023 году, что на 5,3 млрд шекелей меньше, чем в его предыдущем прогнозе в январе. Министерство прогнозирует доход в размере 487,2 млрд шекелей на 2024 год, что на 10,9 млрд шекелей ниже январского прогноза.



Среди причин обновления министерство назвало замедление налоговых поступлений и глубокое падение инвестиций в местный сектор высоких технологий в первом квартале этого года, что, по его словам, частично связано с глобальной экономикой и средой высоких процентных ставок, а частично - с неопределенностью на рынке вокруг предлагаемой судебной реформы.



"Чем больше правовая реформа воспринимается рынком как наносящая ущерб прочности независимости государственных институтов, в частности, судебной системе и системе сдержек и противовесов между органами власти, и увеличивающая неопределенность, тем больше ожидается, что она нанесет значительный ущерб росту и экономической активности в экономике, и в частности, иностранным инвестициям", - пишет главный экономист Министерства финансов Шира Гринберг в макроэкономическом обновлении.



Министерство финансов подчеркнуло, что вероятность понижательных рисков для прогноза сделала более актуальным для правительства поддержание фискальных буферов, которые позволят справиться с будущими изменениями прогнозируемого роста и государственных доходов.

