



Mercedes планирует увеличить количество автомобилей с автопилотом

Mercedes-Benz расширяет контракт с Luminar Technologies на поставку лазерных датчиков, которые позволят увеличить количество автомобилей с функцией автопилота к середине десятилетия, пишет Bloomberg.



Расширение контракта на поставку - это "многомиллиардная" сделка.



Акции Luminar выросли на фоне этих новостей, поднявшись на 19%. За последний год акции компании упали на 56%.



Датчики-лидары улавливают отраженные лазерные лучи от окружающих объектов, что позволяет автомобилю "видеть" свое окружение, помогая самостоятельно управлять движением и улучшая работу таких систем безопасности, как автоматическое экстренное торможение.



В январе компания Mercedes заявила, что к концу 2023 года планирует предложить в США частичные функции автоматизированного вождения для седана S-класса и электрического седана EQS. Эта система автономности третьего уровня, может временно отстранить водителя от управления автомобилем и автоматизировать вождение в плотном трафике, заявила компания.



Luminar планирует построить завод в Азии для поддержки заказа от Mercedes, а также заключила производственные сделки с Volvo и SAIC Motor, крупнейшим китайским автопроизводителем.