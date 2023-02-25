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Mercedes планирует увеличить количество автомобилей с автопилотом
25.02.2023 15:30 Евгения Маркова

Mercedes планирует увеличить количество автомобилей с автопилотом

Mercedes-Benz расширяет контракт с Luminar Technologies на поставку лазерных датчиков, которые позволят увеличить количество автомобилей с функцией автопилота к середине десятилетия, пишет Bloomberg.

Расширение контракта на поставку - это "многомиллиардная" сделка.

Акции Luminar выросли на фоне этих новостей, поднявшись на 19%. За последний год акции компании упали на 56%. 

Датчики-лидары улавливают отраженные лазерные лучи от окружающих объектов, что позволяет автомобилю "видеть" свое окружение, помогая самостоятельно управлять движением и улучшая работу таких систем безопасности, как автоматическое экстренное торможение.

В январе компания Mercedes заявила, что к концу 2023 года планирует предложить в США частичные функции автоматизированного вождения для седана S-класса и электрического седана EQS. Эта система автономности третьего уровня, может временно отстранить водителя от управления автомобилем и автоматизировать вождение в плотном трафике, заявила компания.

Luminar планирует построить завод в Азии для поддержки заказа от Mercedes, а также заключила производственные сделки с Volvo и SAIC Motor, крупнейшим китайским автопроизводителем.

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