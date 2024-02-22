



Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из РФ и Беларуси

В четверг, 22 февраля, сейм Латвии официально запретил ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси.



По данным информационного агентства Delfi, под действие закона попадают продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства и продукция первой степени переработки.



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Соответствующий запрет на импорт из РФ и Беларуси будет действовать до 1 июля 2025 года с возможностью дальнейшего продления.