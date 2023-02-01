



Lamborghini: Время электрических суперкаров еще не пришло





Lamborghini разрабатывает гибридные Huracan и Aventador, но не считает, что пришло время для создания полностью электрического суперкара.

Как и большинство конкурентов, итальянский производитель автомобилей понимает важность электрификации своей линейки и подтверждает свои планы выпуска электромобиля в 2027 или 2028 году. На данный момент Lamborghini вполне устраивает использование двигателей внутреннего сгорания.



“Что касается суперспортивных автомобилей, мы считаем, что сейчас и следующие пять-шесть лет будет неподходящее время, для электросуперкаров”, – сказал главный технический директор Lamborghini Рувен Мор во время 24-часовой гонки Rolex Daytona.



“Мы стремимся избежать дополнительного веса. Нам необходимо, чтобы производительность не зависела от уровня заряда батареи и температуры”, – объяснил Мор. “Мы по-прежнему считаем, что в сегменте суперспортивных автомобилей или спортивных автомобилей ДВС и гибриды по-прежнему являются лучшим выбором”.



Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн ранее предположил, что первый электромобиль бренда может иметь форму 2+2 или четырехместного автомобиля, который будет иметь крайне высокий клиренс. Это вызвало предположение, что автомобиль будет основан на будущей архитектуре Artemis VW Group, которая ляжет в основу Audi A8 следующего поколения и первого электромобиля Bentley.

