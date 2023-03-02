



Израильской экономике угрожает инвестиционный кризис

Новые опасения по поводу экономики Израиля заставляют глобальных инвесторов сомневаться в безопасности своих вложений в стране.



Массовые протесты усилились в последние недели, поскольку Кнессет, приближается к принятию закона, который коренным образом изменит работу судебной системы Израиля. Критики, которые, согласно опросам, составляют большинство населения Израиля, говорят, что эти изменения поставят под угрозу демократию в стране.

Принятие законопроектов реформы в существующем виде ослабит БА,ГАЦ до такой степени, что фактически прекратит его в марионетку исполнительной и законодательной власти.



Главный экономист министерства финансов Шира Гринберг написала в своем отчете, что "рейтинговые агентства, вероятно, отреагируют на эти события".



До сих пор тройка ведущих рейтинговых агентств — S&P Global, Moody’s и Fitch — держались стабильно, удерживая Израиль на высоком кредитном уровне и предоставляя мировым инвесторам определенную уверенность.



Fitch подтвердило свой рейтинг в среду, но опубликовало в сопроводительной записке специальный раздел об экономических рисках судебной реформы. Агентство предупредило, что предложенная судебная реформа "может оказать негативное влияние на кредитоспособность Израиля из-за ослабления показателей управления или если ослабление институциональных проверок приведет к ухудшению результатов политики или устойчивому негативному настроению инвесторов".



Fitch указало на принятие аналогичных законов в других странах, что, по его словам, привело к "значительному ослаблению показателей управления Всемирного банка" в этих странах. Эти показатели играют важную роль в формировании рейтингов, присваиваемых странам.



В более раннем отчете рейтинговое агентство Moody’s выразило аналогичную озабоченность в отношении правовой реформы, написав, что "внедрение таких изменений явно отрицательно скажется на нашей оценке силы институтов и управления, которые мы до сих пор считали положительной чертой Суверенного кредитного профиля Израиля".



Падение кредитного рейтинга Израиля повысит стоимость займов и повредит притоку средств. И то, и другое имеет решающее значение из-за потребности Израиля во внешних инвестициях из Соединенных Штатов, Европы и других стран.



Стивен Шонфельд, генеральный директор MarketVector, сказал, что, по его мнению, инвесторы правы, беспокоясь о ситуации в Израиле. MarketVector поддерживает фондовые индексы, в том числе Blue Star Fund, созданный Шонфельдом для отслеживания израильских акций.



"Большая часть беспокойства связана с ключевыми для Израиля сферами венчурного капитала и прямых инвестиций. Поскольку финансирование замедляется, скоро мы увидим влияние на фондовый рынок", — сказал Шонфельд.



Управляющий Банка Израиля Амир Ярон попытался успокоить рынки и лидеров бизнеса.



Источник, непосредственно знакомый с этим вопросом, сообщил CNBC, что Ярон предупредил на встрече, организованной премьер-министром Биньямином Нетаниягу на прошлой неделе, что политический кризис может перерасти в экономический и что "эту проблему необходимо решить".



Бюджет - еще одно соображение, которое рейтинговые агентства назвали потенциально проблематичным для экономики Израиля.



Правительство может столкнуться с необходимостью расходовать средства, направленные на благо избранных групп населения, которые составляют основу нынешней коалиции. В противном случае Израиль может столкнуться с шестыми выборами менее чем за четыре года.

