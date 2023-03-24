



Израильские предприниматели ведут переговоры об уходе из сферы IT-технологий

В последние дни появилось множество сообщений о планах, формируемых израильскими менеджерами и инвесторами, по перемещению зарубежных компаний, которые они основали в Израиле, чтобы? по их мнению, защитить бизнес в случае проведения судебной реформы.

“Я не заинтересован в том, чтобы индустрия высоких технологий разлетелась на куски и рассеялась по всему миру. Лучше взять все как есть и перенести куда-нибудь еще, – говорит один из бизнесменов. “Израильский хай-тек нужно сохранить в первозданном виде, даже если в течение нескольких лет он не будет здесь располагаться”.

Несмотря на сообщения СМИ, до сих пор трудно найти доказательства этих разговоров об исходе, которые скрываются от общественности. Но вне зависимости от того, ведутся ли такие переговоры, процесс уже начался.



Две недели назад израильская финтех-компания Riskified объявила, что поможет сотрудникам, заинтересованным в переезде в ее центр разработки в Португалии, открытый несколько месяцев назад в Лиссабоне. С точки зрения предпринимателей компании важно удержать сотрудников, наиболее заинтересованных в переезде в другую страну, и тем самым не допустить их ухода из компании.



Для компаний, ведущих переговоры с европейскими правительствами, это обещает прибыль.

“Если план не будет реализован, мы только укрепим нашу деятельность в этих странах”, – ожидает топ-менеджер одной из таких фирм.

Технологические предприниматели говорят, что европейская страна представила им щедрую программу, которая включает в себя гораздо больше, чем налоговые льготы и рабочие визы. По словам генерального директора крупной публичной технологической компании, это “амбициозный план, который включает в себя рабочие визы и ускоренный доступ к европейским паспортам для десятков тысяч сотрудников и их семей, налоговые льготы для компаний и физических лиц, строительство производственных и жилых площадей рядом с офисами, и помощь в поиске решений для образования и трудоустройства детей из семей. Источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что такую политику ведут Греция, Кипр и Португалия. Страны обязуются обеспечить национальную, финансовую и коммерческую инфраструктуру.



По словам генерального директора крупной израильской технологической компании, высокотехнологичные компании не обязаны ни на что соглашаться, кроме как на перевод себя в эту страну, если она отвечает всем нашим требованиям”. Тем не менее, одним из основных условий приглашающих стран является передача интеллектуальной собственности им или регистрация новой интеллектуальной собственности не в Израиле. Это требование является серьезным препятствием для израильских компаний из-за строгого подхода Налогового управления Израиля к этому вопросу. Израильские компании знают, как трудно вывозить интеллектуальную собственность из Израиля, поскольку налоговая служба обычно требует корпоративный налог в размере 23% на интеллектуальную собственность, как если бы сама компания была продана.