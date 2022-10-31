



Израиль и Бахрейн заключат соглашение о свободной торговле

В понедельник, 31 октября, Израиль и Бахрейн договорились заключить соглашение о свободной торговле между странами до конца этого года.

Документ подписали министр экономики Орна Барбивай и министр торговли и промышленности Бахрейна Заид бин Рашид Аль Зияни, который находится в Иерусалиме

Стороны договорились ускорить переговоры, чтобы до конца года подписать соглашение.

В середине следующего месяца в столицу Бахрейна прибудет израильская делегация для завершения переговоров.