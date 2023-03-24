



Инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ планируют вложить средства в SpaceX

Подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и компания из Абу-Даби планируют инвестировать в многомиллиардный раунд финансирования SpaceX под руководством Илона Маска.



Ожидается, что стоимость космической компании составит около $140 млрд в рамках раунда финансирования.



Ранее SpaceX привлекала $2 млрд в 2022 году и $2,6 млрд в 2020 году, по данным венчурной фирмы Space Capital.



Представители самой SpaceX и Morgan Stanley сообщили инвесторам, что холдинговая компания Саудовской Аравии по водоснабжению и электроэнергии, входящая в суверенный фонд благосостояния страны, и Alpha Dhabi из Объединенных Арабских Эмиратов примут участие в раунде привлечения средств.