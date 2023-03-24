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Инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ планируют вложить средства в SpaceX
24.03.2023 02:32 Евгения Маркова

Инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ планируют вложить средства в SpaceX

Подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и компания из Абу-Даби планируют инвестировать в многомиллиардный раунд финансирования SpaceX под руководством Илона Маска.

Ожидается, что стоимость космической компании составит около $140 млрд в рамках раунда финансирования.

Ранее SpaceX привлекала $2 млрд в 2022 году и $2,6 млрд в 2020 году, по данным венчурной фирмы Space Capital.

Представители самой SpaceX и Morgan Stanley сообщили инвесторам, что холдинговая компания Саудовской Аравии по водоснабжению и электроэнергии, входящая в суверенный фонд благосостояния страны, и Alpha Dhabi из  Объединенных Арабских Эмиратов примут участие в раунде привлечения средств.

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