



Индия наносит удар по Путину, уже два месяца не покупая российскую нефть

До войны России в Украине Индия редко покупала российскую нефть. Но после того, как Москва потеряла европейских покупателей из-за санкций, введенных Западом, она активизировала торговлю с Китаем, Индией и Турцией, предлагая им скидки.



В декабре 2023 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия стала крупным покупателем российской нефти, а объем поставок в эту страну увеличился примерно на 40 процентов.



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Газета "Коммерсантъ" сообщила в четверг, 14 марта что Индия - крупнейший покупатель морских поставок российской нефти - уже около двух месяцев отказывается закупать российскую нефть сорта ВСТО, отличающуюся низким содержанием серы. Импорт прекратился в январе и феврале, сообщает издание.



Этот шаг станет ударом для Москвы, которая зависит от экспорта нефти и энергетической промышленности. Они составляют около 30 процентов доходов бюджета страны и финансируют продолжающуюся войну в Украине.

