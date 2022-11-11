



Илон Маск пообещал сотрудникам Twitter, что "о банкротстве не может быть и речи"

Илон Маск сказал сотрудникам Twitter, что "о банкротстве не может быть и речи", несмотря на то, что социальная сеть борется с экономическим спадом и оттоком рекламодателей.



Новый владелец Twitter озвучил свои прогнозы во время телефонной конференции с персоналом, которая состоялась в четверг вечером, и сказал своим сотрудникам, что в следующем году у компании может быть "чистый отрицательный денежный отток в несколько миллиардов долларов", как сообщает The Telegraph.



Мрачные прогнозы Маска предполагают, что недавние изменения, инициированные основателем SpaceX , в том числе масштабные увольнения, нанесли ущерб ее будущим перспективам.



Коммерческий успех Twitter сильно зависит от доходов от рекламы. Недавние изменения, внесенные Илоном Маском в политику проверки пользователей веб-сайта, привели к хаосу в среду и четверг, создав атмосферу, в которой известные рекламодатели, такие как Volkswagen и General Mills, производитель сухих завтраков Cheerios, приостановили свою рекламу на платформе.