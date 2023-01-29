



Илон Маск: главными конкурентами Tesla станут китайцы

Главным конкурентом электромобилей Tesla, скорее всего, будет китайская компания, сказал гендиректор Илон Маск на встрече с аналитиками после публикации квартальной прибыли производителя электромобилей.



Отвечая на вопрос о китайских автомобильных компаниях, Маск сказал, что они "работают лучше всех и умнее всех", назвав их самыми конкурентоспособными в мире.



"Вероятно, какая-нибудь компания из Китая с наибольшей вероятностью станет второй после Tesla", - предположил Маск.



Компания Tesla снизила цены на свои модели в Китае, где у нее есть завод в Шанхае, 6 января после того, как в октябре были снижены цены на модели Model Y и Model 3 EV китайского производства. Другие автопроизводители также объявили о снижении цен, чтобы лучше закрепиться на крупнейшем в мире рынке электромобилей, включая местных игроков, таких как Xpeng и Aito, за которой стоит компания Huawei.



Ведущим производителем электромобилей в Китае является компания BYD, которая обошла Tesla в 2022 году, если учитывать ее подключаемые гибридные автомобили, а также чистые электромобили.



В прошлом году Tesla произвела в Китае более 710 000 электромобилей, что составляет около 52% от общемирового объема производства компании, даже несмотря на то, что производство было нарушено политикой "Ковид-Зеро".



По словам Маска, без непредвиденных сбоев мировой объем производства может приблизиться к 2 млн автомобилей в этом году.