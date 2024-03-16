



Honda и Nissan договорились о совместной работе по разработке электромобилей

В пятницу, 15 марта компании Nissan и Honda объявили о том, что они будут совместно работать над созданием электромобилей и интеллектуальных технологий - секторов, в которых японские автопроизводители отстают.



Руководители Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. выступили вместе на пресс-конференции в Токио, чтобы объявить, что второй и третий по величине автопроизводители Японии будут изучать области с потенциалом для сотрудничества.



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По словам обеих сторон, детали соглашения, не имеющего обязательной силы, еще прорабатываются. Компании будут совместно разрабатывать основные технологии, но их продукция останется разной.

