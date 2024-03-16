Новости » Экономика
Honda и Nissan договорились о совместной работе по разработке электромобилей
16.03.2024 01:30 MIGnews.com

Honda и Nissan договорились о совместной работе по разработке электромобилей

В пятницу, 15 марта компании Nissan и Honda объявили о том, что они будут совместно работать над созданием электромобилей и интеллектуальных технологий - секторов, в которых японские автопроизводители отстают.

Руководители Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. выступили вместе на пресс-конференции в Токио, чтобы объявить, что второй и третий по величине автопроизводители Японии будут изучать области с потенциалом для сотрудничества.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам обеих сторон, детали соглашения, не имеющего обязательной силы, еще прорабатываются. Компании будут совместно разрабатывать основные технологии, но их продукция останется разной.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы