



Глава Гистадрута выдвинул ультиматум

Председатель Гистадрут Арнон Бар-Давид выдвинул ультиматум правительству.



Соответствующее заявление он сделал днем, 27 марта.



"Что остановит общенациональную забастовку, так это прекращение этого ненужного законодательства. Мы не за этим шли на выборы", - сказал он.



По словам главы Гистадрута, он ждет пресс-конференции премьер-министра, где Биньямин Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса.



"אני מקווה שהיום הזה יהיה יום של התעשתות, יום של הבנת מגבלות הכוח, יום של שבו היהירות וההיבריס של מובילי הממשלה יתחלפו בהבנה שיש גבול לכל תעלול" - ח''כ @alonschuster_mk במסר לממשלה@Kachollavan19 pic.twitter.com/I6GGSdie0M — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 27, 2023