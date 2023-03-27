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Глава Гистадрута выдвинул ультиматум
27.03.2023 16:47 Алина Груднева

Глава Гистадрута выдвинул ультиматум

Председатель Гистадрут Арнон Бар-Давид выдвинул ультиматум правительству.

Соответствующее заявление он сделал днем, 27 марта.

"Что остановит общенациональную забастовку, так это прекращение этого ненужного законодательства. Мы не за этим шли на выборы", - сказал он.

По словам главы Гистадрута, он ждет пресс-конференции премьер-министра, где Биньямин Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса.
 

Что примечательно, утром он объявил, что сделал все возможное, чтобы избежать забастовки из-за правовой революции.
 

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