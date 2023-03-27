



Глава Гистадрута: довольно, мы останавливаем страну

Председатель Гистадрута Арнон Бар Давид выступил с заявлением.



Бар Давид сказал: "Доброе утро всему народу Израиля, мы находимся в историческом дне. Здесь, в этом зале, находятся представители рабочих, главы рабочих комитетов, члены руководства Гистадрута, вместе с работодателями государства Израиль, руководителями больниц, страховых компаний, банков, чемпионами. Всем нам небезразлична судьба народа Израиля".



"Кажется, что со всеми нами происходит что-то непонятное - что мы сбились с пути. Это время, когда мы вместе должны вернуть государство Израиль к здравому смыслу и правильному пути. Это не правый и не левый путь. Мы начинаем историческую забастовку, мы останавливаем государство Израиль".



Арнон Бар-Давид заявил, что он сделал все возможное, чтобы избежать забастовки из-за правовой революции: "За последние 12 недель я сделал все возможное, чтобы остановить, посредничать и успокоить. Есть предел тому, сколько можно стоять в стороне. Невозможно не остановится".



По его словам, "сегодня мы столкнулись с историческими моментами и исторической забастовкой, которую работодатели и работники проводят вместе. Перед пропастью мы остановимся и проведем всеобщую забастовку".



"Вчера вечером для меня зажегся красный свет - из-за увольнения министра обороны. Он встает, предупреждает об угрозах безопасности - это его обязанность. Его увольняют взмахом руки. Мы что, банановая республика? Мы идем отсюда к всеобщей забастовке в экономике".