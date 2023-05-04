



Фондовый рынок открыл утренние торги ростом цен

Биржа открыла утренние торги последнего дня торговой недели повышением ставок, и в эти утренние часы ТА 35 повышается примерно на 0,30%, а ТА 125 укрепляется примерно на 0,25%. На мировых рынках сегодня утром рост был зафиксирован на Дальнем Востоке. Токийский Nikkei 225 вырос на 0,12%, гонконгский Hang Seng и шанхайский SCE 300 выросли на 1,02% и 0,03% соответственно.



Вчера в Нью-Йорке были спады. Dow 30 упал на 0,80%, S&P 500 ослаб на 0,70%, а Nasdaq Composite упал на 0,46%. В Лондоне FTSE 100 вырос на 0,20%, DAX во Франкфурте и CAC 40 в Париже выросли на 0,56% и 0,28% соответственно, а мадридский IBEX 35 ослаб на 0,06%.

