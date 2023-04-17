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Ferrari заключила сделку с Samsung для разработки автомобильных дисплеев
17.04.2023 02:25 Евгения Маркова

Ferrari заключила сделку с Samsung для разработки автомобильных дисплеев

Итальянский производитель суперкаров Ferrari заявил, что подписал соглашение с компанией Samsung Display об использовании ее OLED дисплейных панелей в будущих моделях автомобилей.

Южнокорейская компания будет разрабатывать "индивидуальные решения для дисплеев на основе технологии OLED" для следующего поколения Ferrari, говорится в заявлении гендиректора Бенедетто Винья.

Главы Ferrari и Samsung Display подписали меморандум о взаимопонимании в Асане, Южная Корея, финансовые детали которого не разглашаются.

Винья ранее говорил, что, поскольку Ferrari сосредотачивает инвестиции на электрификации, компания будет использовать внешних поставщиков для некритичных компонентов или программного обеспечения.

Ferrari планирует представить свой первый полностью электрический автомобиль в 2025 году.

Samsung Display, которая планирует инвестировать более $3 млрд в производство OLED-панелей в Асане, является подразделением Samsung Electronics.

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