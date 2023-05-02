



Еврокомиссия запретила импорт украинских продуктов в пять стран ЕС

Европейская комиссия во вторник, 2 мая, запретила импорт четырех украинских агропродуктов в пять стран ЕС - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Об этом сообщает пресс-службуа Еврокомиссии.



Как отмечается, запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Она направлена на "устранение логистических проблем", связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.



Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период товары могут импортироваться во все государства ЕС, за исключением упомянутых пяти. В то же время, через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.



Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия пообещали отменить свои односторонние меры по украинской агропродукции.



Кроме того, исполнительный орган ЕС подтвердил предоставление финансовой поддержки европейских фермеров, решение о которой будет принято позже.



Также будут приняты меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие государства-члены ЕС и третьи страны.



Напомним, ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить перечень продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.



Позже стало известно, что Европейская комиссия и Польша достигли договоренности о запрещении импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов.

Также мы писали, что Европейская комиссия выделит дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.