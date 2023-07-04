



Это мог быть Израиль: США одобрили модернизацию Patriot для Польши на $15 млрд

В 2014 году США заблокировали массовую продажу Польше системы ПВО Rafael “Праща Давида”, тогда известную как “Волшебная палочка”. Соединенные Штаты не хотели, чтобы израильская система мешала продаже систем Patriot в Европе, и Белый дом оказал огромное давление на Израиль, чтобы тот отказался от сделки.



В обмен на уход Rafael был обязан включить ракеты Iron Dome и Spike NLOS в ракетную корзину Patriot. Таким образом, клиент может приобрести эти ракеты, но только в том случае, если у него есть система Patriot, и только после того, как он обязуется покупать ракеты американского производства (в отношении израильских ракет существует соглашение о разделе прибыли с израильской промышленностью).



В последние дни Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше компонентов системы Patriot на сумму 15 миллиардов долларов. По данным издания, в пакет войдут 48 пусковых установок Patriot, 644 ракеты-перехватчика PAC-3 MSE, радары, сетевое оборудование, датчики, вспомогательное оборудование, запасные части и техническая поддержка.



Raytheon и Lockheed Martin будут основными подрядчиками проекта.