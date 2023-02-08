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ЕС выделяет €10 млн на выплату зарплат в ПА
08.02.2023 10:35 Алина Груднева

ЕС выделяет €10 млн на выплату зарплат в ПА

Европейский Союз предоставил 10 миллионов евро в рамках помощи Палестинской автономии на выплаты январской зарплаты и пенсий госслужащим.

Об этом сообщает EUneighbours.

Считается, что поддержка со стороны ЕС поможет Палестинской автономии выполнить часть своих обязательств перед государственными служащими на фоне сложной финансовой ситуации из-за экономического кризиса.

Взнос в размере 10 млн евро предназначен для госслужащих, работающих в секторах здравоохранения и образования, а также для пенсионеров. Кроме того, эти деньги, как ожидается, создадут бюджетное пространство для помощи ПА выполнить свои обязательства перед бедными семьями в плане соцпособий, запланированных на февраль.
 

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