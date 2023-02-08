



ЕС выделяет €10 млн на выплату зарплат в ПА

Европейский Союз предоставил 10 миллионов евро в рамках помощи Палестинской автономии на выплаты январской зарплаты и пенсий госслужащим.



Об этом сообщает EUneighbours.



Считается, что поддержка со стороны ЕС поможет Палестинской автономии выполнить часть своих обязательств перед государственными служащими на фоне сложной финансовой ситуации из-за экономического кризиса.



Взнос в размере 10 млн евро предназначен для госслужащих, работающих в секторах здравоохранения и образования, а также для пенсионеров. Кроме того, эти деньги, как ожидается, создадут бюджетное пространство для помощи ПА выполнить свои обязательства перед бедными семьями в плане соцпособий, запланированных на февраль.

