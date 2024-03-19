ЕС будет взымать пошлину за зерно из РФ и Беларуси
Евросоюз будет взымать пошлину за зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну.
По данным Financial Times, соответствующие меры Еврокомиссия введет в ближайшие дни.
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По словам источников, из-за такого решения ожидается рост цен как минимум на 50%.
Пошлины будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.
Такие меры должны "успокоить" некоторые государства ЕС, а именно Польшу и страны Балтии, а также фермеров, которые уже несколько месяцев протестуют против беспошлинного ввоза украинской продукции.