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ЕС будет взымать пошлину за зерно из РФ и Беларуси
19.03.2024 10:01 Алина Груднева

ЕС будет взымать пошлину за зерно из РФ и Беларуси

Евросоюз будет взымать пошлину за зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну.

По данным Financial Times, соответствующие меры Еврокомиссия введет в ближайшие дни.

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По словам источников, из-за такого решения ожидается рост цен как минимум на 50%.

Пошлины будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Такие меры должны "успокоить" некоторые государства ЕС, а именно Польшу и страны Балтии, а также фермеров, которые уже несколько месяцев протестуют против беспошлинного ввоза украинской продукции.
 

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